Pd: in un libro la campagna 'post elettorale' di Ricci

Il 25 settembre 2022 il Pd incassa la sua più sonora sconfitta: per la prima volta, la destra è alla guida del governo. Dimissioni del segretario, un nuovo leader, una Costituente delle idee per rifondare il partito che però stenta a reagire. In quei giorni parte il viaggio "post elettorale" di Matteo Ricci, sindaco dem di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, che in un anno ha incontrato le famiglie, a cena nelle loro case, in vari angoli della provincia italiana, "fuori dalla ztl", la prima a Matera, l'ultima in autunno a Faenza, presso una famiglia di ceramisti. Il risultato è raccolto nel libro "Pane e politica", edito da Paper First, presentato a Pesaro dall'autore con il giornalista Andrea Vianello, la senatrice Ilaria Cucchi e il vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini.

Dieci gli appuntamenti, da nord a sud, famiglie "di centrosinistra, gente che non è andata a votare o che è andata a votare ma è arrabbiata con il Pd". Ricci ha cercato di capire perché . Non solo: le cene sono state trasmesse sui suoi canali social, con "migliaia di visualizzazioni, condivisioni e interazioni, combinando insieme una comunicazione 'calda' interpersonale con una 'fredda' digitale". "Sono venute fuori cose interessanti - spiega all'ANSA -: ad esempio sono 10 anni che gli italiani 'provano' a votare qualcuno: M5s, Lega, Fdi.

L'elettorato è fluido, nulla è acquisito e nulla è perduto". Tra le parole da cui ripartire, "cura, segno dell'interesse per la sanità pubblica, i servizi sociali"; un nuovo patto sociale tra lavoro e impresa, "gli Stati Uniti d'Europa". Bisogna costruire un nuovo centrosinistra, secondo Ricci, che cita la sua esperienza alla guida del Comune di Pesaro, dove gradualmente sono entrati in maggioranza M5s, Verdi, liste civiche e "c'è un dialogo con Azione". Le europee saranno "elezioni di midterm per Meloni e per le opposizioni" che devono presentarsi unite. Ricci propone una "competizione collaborativa", puntando su temi comuni: "salario minimo, no all'autonomia differenziata, no alla riforma costituzionale, la legge di bilancio", senza dimenticare che nel 2024 "si vota in 4.550 Comuni e in alcune Regioni".





