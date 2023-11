Lancia fumogeni in campo, dopo il Daspo arriva denuncia

Dopo il Daspo di 2 anni, emesso dal questore di Fermo per il tifoso ventunenne di Porto San Giorgio arriva anche la denuncia da parte dei carabinieri, intervenuti al campo sportivo "Stanghetta" per degli incidenti avvenuti il 4 novembre durante la partita tra Palmense e Sangiorgese-Monterubbianese valida per il campionato di Promozione Girone B. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è ritenuto responsabile del lancio di fumogeni sul campo di gioco, con l'obiettivo di intralciare il match.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA