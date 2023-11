La Quintana di Ascoli si presenta a Milano, sfilano figuranti

La Quintana di Ascoli Piceno è stata presente oggi a Milano con una folta rappresentanza in costume nel corso di un evento patrocinato dal Comune meneghino.

E' il primo di una serie di eventi per i festeggiamenti dei 70 anni della rievocazione storica ascolana, nata nel 1954, messi in calendario per il 2024. Insieme al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti c'erano anche gli artisti ascolani Saturnino Celani e Dario Dardust Faini.

Circa 30 figuranti della Quintana, hanno sfilato a Piazza Cannone (nella zona antistante il Castello Sforzesco). Allo Spazio Bergognone 26 sono stati esposti abiti storici, cimeli e alcuni dei Palii più belli e significativi della storia quintanara. Era presente il deputato Marco Osnato: "celebriamo Ascoli qui a Milano, una rievocazione tra le più belle d'Italia e che vogliamo fare conoscere in Lombardia perché Ascoli e Quintana sono una perla del nostro Paese" ha detto il presidente della VI Commissione Finanze della Camera. "Ascoli cresce e ne siamo veramente entusiasti - ha detto Fioravanti -. Grazie a un atteggiamento glocal che ci permette di creare connessioni verso l'esterno, la nostra città da oggi si lancia verso il 70ennale della Quintana che vogliamo far crescere sempre di più".

L'assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi ha ringraziato la delegazione quintanara "per aver voluto portare una tradizione così importante nella nostra città. Non ho mai avuto privilegio di assistere alla Quintana ma presto lo farò; la città di Ascoli è meravigliosa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA