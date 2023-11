Turismo religioso accessibile: protocollo intesa Diocesi-Comuni

La Diocesi di Senigallia (Ancona) ha sottoscritto un protocollo d'intesa con i Comuni e le parrocchie di Castelleone di Suasa (Ancona), Corinaldo (Ancona) e Mondolfo (Pesaro Urbino) per valorizzare in chiave turistico-religiosa il territorio a cavallo del fiume Cesano.

L'accordo è stato siglato dal vescovo di Senigallia mons. Franco Manenti, dai sindaci di Castelleone di Suasa Carlo Manfredi, di Corinaldo Gianni Aloisi e di Mondolfo Nicola Barbieri, da don Luigi Imperio, parroco di Corinaldo (parrocchia di san Pietro Apostolo) e Castelleone di Suasa (parrocchia santi Pietro e Paolo), e don Emanuele Lauretani, parroco di Mondolfo (parrocchia di santa Giustina). Lo scopo è istituire, in vista dell'imminente Anno Giubilare indetto per il 2025, un tavolo di lavoro permanente per ideare varie iniziative e favorire lo sviluppo del territorio sul piano turistico, culturale, sociale, ambientale, economico e di pellegrinaggio, migliorandone l'accessibilità.

Alla base del progetto, la volontà di aprire a tutte le persone un territorio ricco di siti di interesse storico-culturale, aumentando la fruibilità di luoghi, chiese, monumenti. In quest'ottica verranno non solo predisposti supporti per chi ha difficoltà a camminare, ma anche ideati percorsi e realizzate installazioni che riducano il divario con le persone con disabilità cognitive, visive o uditive.

Tra le prime iniziative nel progetto sviluppato dalla cooperativa sociale Undicesimaora su mandato della Diocesi ci sarà lo studio del progetto "Iter Suasanum", un cammino tra storia e fede che coinvolgerà i suddetti Comuni, enti e parrocchie.



