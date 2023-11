Terremoto: Comune Ancona scrive a chi deve chiedere il Cas

"Partirà lunedì prossimo la lettera dell'Amministrazione Comunale di Ancona ai soggetti che sino ad ora non hanno presentato la domanda di accesso al contributo Cas, contributo di autonoma sistemazione, destinato a coloro che hanno subito possibili disagi abitativi provocati dal terremoto dello scorso 9 novembre 2022". Con la nota il Comune ricorda a coloro "la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità Comunali, che è stata attivata la piattaforma digitale per richiedere il Cas (Contributo di autonoma sistemazione) ai sensi dell'O.C.D.P.C.

n. 991 del 03/05/2023.

"Sino ad oggi solo un numero esiguo di persone ha presentato la domanda e pertanto insieme ai dirigente ho ritenuto di dovere scrivere ai potenziali aventi diritto - spiega l'assessore Protezione civile Giovanni Zinni -.Il Cas è uno strumento importante a tutela di chi ha subìto l'inabilità temporanea della propria abitazione a seguito della emergenza terremoto nel 2022. Ci siamo sentiti in dovere di richiamare l'attenzione su quella che è la procedura per il contributo. Ricordiamo che gli uffici della Protezione Civile sono a disposizione dei cittadini per avere chiarimenti".

"La modalità di presentazione - spiega il Comune - può avvenire esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica online, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Ancona, al link: https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE _TAG=Autonoma_Sistemazione Per ragioni di sicurezza informatica e di tutela di dati personali sensibili, si ricorda che l'accesso può avvenire solo tramite 'autenticazione forte', quale Spid personale del richiedente o Spid delegato. La domanda potrà essere compilata autonomamente accedendo al link sopra indicato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA