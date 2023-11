Sindaco a manifestazione, Confindustria si ritira da Consulta

Il presidente di Confindustria Ancona, Pierluigi Bocchini, congiuntamente al presidente del Comitato Territoriale della Vallesina, Veruska Anacleti, "desiderano esprimere il loro rammarico nell'apprendere della partecipazione del Sindaco Lorenzo Fiordelmondo alla manifestazione sindacale organizzata a Jesi dalle organizzazioni sindacali aderenti a Cgil e Uil nella giornata odierna".

Confindustria Ancona "ritiene che sarebbe opportuno che il sindaco, quale massimo rappresentante delle istituzioni cittadine, si astenesse dal partecipare a manifestazioni aventi una chiara ed esplicita connotazione politica ed espressione di una sola parte sociale".

"Come ha giustamente sottolineato il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, - aggiunge - 'in una diatriba tra una parte del sindacato e il governo chi viene penalizzato è il mondo del lavoro e delle imprese'. Coerentemente con quanto sopra, Confindustria Ancona crede pertanto opportuno ritirare la propria rappresentanza dalla Consulta delle attività produttive, l'occupazione e il lavoro organizzata dall'attuale Amministrazione comunale in attesa di chiarimenti in merito agli odierni accadimenti".



