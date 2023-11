Sciopero: manifestazioni Cgil e Uil nelle Marche, "adesso basta"

Per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil anche nelle Marche manifestazioni in tutte e cinque le province: a Jesi (Ancona), Ascoli Piceno, Pesaro e Macerata.

Ad Ancona qualche disagio nel trasporto pubblico (alcuni bus hanno comunque circolato) con alcune fermate del centro affollate dopo le 9 e traffico di auto in aumento. Nei vari cortei uno striscione con la scritta: "Adesso basta, sciopero generale". Ad Ascoli su uno, tra i fumogeni rossi, campeggiava lo slogan: "Riforma scuola-Aziende-Genocidio in Palestina, no al governo dei padroni!" A Jesi hanno partecipato circa 2mila persone; presenti i segretari regionali della Cgil, Giuseppe Santarelli, e della Uil, Claudia Mazzucchelli: una protesta "contro una legge di Bilancio ritenuta inefficace per fermare il drammatico impoverimento di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate e che non offre futuro ai giovani". Cgil e Uil Ascoli parlano di "una giornata di sciopero straordinariamente riuscita, che ci vede impegnati nello sciopero generale in tutto il territorio, che continuerà in tutte le aziende, per tutti i turni di lavoro. Eccezion fatta purtroppo per il settore trasporti pubblici in cui lo sciopero è di sole 4 ore per la forzatura del ministro Salvini, che ha precettato il settore".

Per i sindacati "risultati estremamente positivi dalle aziende, dimostrando che le nostre ragioni erano e sono quelle giuste, nonostante i tentativi messi in campo da alcune aziende per boicottare questa giornata, mettendo in giro informazioni false o chiamando i lavoratori la sera prima per sostituire quelli in sciopero".

A Pesaro in piazza anche il sindaco dem Matteo Ricci che parla di "legge di Bilancio fragile dal punto di vista della crescita, criticata dalle parti sociali e dalle associazioni di categoria, che taglia fondi necessari alle categorie più deboli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA