Sciopero: 2mila in corteo a Jesi contro crisi e Legge bilancio

Oltre 2000 persone hanno preso parte a Jesi alla manifestazione di protesta contro la legge di Bilancio, aderendo allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil a livello nazionale. Lo riferiscono fonti sindacali. Un lungo corteo di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, di giovani, ha marciato su Corso Matteotti, dall'Arco Clementino fino alla tribuna allestita in piazza della Signoria dove hanno parlato, a turno, i rappresentanti sindacali.

"Non ci fermiamo fino a che non avremo ottenuto risultati" è stato detto a conclusione degli interventi in una piazza troppo piccola per contenere tutti. "La città di Jesi - ha sottolineato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, con fascia tricolore - non si sposterà di un metro dalle vostre spalle, dai vostri passi, dal sostegno alle vostre voci".

Tra bandiere e striscioni, tante le vertenze di crisi portate all'attenzione della piazza, in particolare le preoccupazioni legate al settore metalmeccanico in Vallesina e al distretto del bianco a Fabriano. In primo piano, su Jesi, il prolungarsi della cassa integrazione ordinaria nello stabilimento Cnh e la mancata partenza del processo di reindustrializzazione dell'ex Caterpillar ora in Imr; su Fabriano, le incertezze per il passaggio di Whirlpool Emea ai turchi di Arçelik, i conti in rosso per Electrolux, il futuro di Elica. In prima linea anche il sindacato degli infermieri, Nursind, ed i lavoratori della rete riabilitativa Villa Adria di Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA