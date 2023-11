Premio Studente-Atleta, 70 premi consegnati dal Coni ad Ancona

Pienone e 70 premi consegnati dal Coni Ancona alla Festa dello Sport "Premio Studente-Atleta": consegnati 12 riconoscimenti dal Panathlon Club Ancona. L'iniziativa, con il patrocinio di Regione Marche, Provincia e Comune di Ancona si è svolta nella Sala "Terzo Censi" del Pala Estraprometeo Rossini. Presente una fitta platea di atleti, dirigenti, tecnici, genitori e appassionati sportivi.

"Sono anni d'oro per lo sporto a livello nazionale - ha detto presidente del Coni Marche, Fabio Luna - e il movimento sportivo attorno ad Ancona ha confermato anche quest'anno le sue grandi qualità, con risultati che toccano l'impegno di tutti gli attori delle nostra scena. Fa riflettere il fatto che, stasera fra queste mura vi siano più di 10 titoli internazionali, conquistati da atleti della zona. Sono quasi commosso dalla vostra partecipazione e passione".

"La Festa dello Sporto - ha osservato il delegato del Coni Ancona, Enrico Picchio - è fondamentale per riconoscere e celebrare non solo i vincitori di medaglie, ma anche tutte quelle componenti che partecipano al movimento con passione e spirito sportivo"; "mi piace sottolineare, con un pizzico di orgoglio, come nell'anno pre-Olimpico il movimento sportivo anconetano abbia dato ancora una volta un apporto fondamentale ai successi dello sport Nazionale. Fra gli atleti premiati figurano i vincitori di ben 5 titoli mondiali".

Una edizione da record per la quantità di assegnazioni. Ben 70 i premiati fra cui spiccano tanti nomi iridati e storie di valore: dalle ginnaste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri al nuotatore Alessandro Ragaini. Fra le tante Stelle Coni al merito sportivo, conferita anche una d'oro al plurititolato maestro di karate e dirigente sportivo Marco Mancinelli. "Questa cerimonia è un momento di grande emozione per tutti", ha detto l'Assessore allo Sport della Regione Marche Chiara Biondi, portando il saluto del presidente Regionale Acquaroli. Oltre alla celebrazione dello sport dorico torna, l'appuntamento con i "Riconoscimenti" del Panathlon Club Ancona. Ben 12 quelli assegnati nel 2023 per premiare risultati e buone pratiche sportive degli studenti che si sono distinti in particolare dal punto di vista etico.



