Nelle Marche erogato un miliardo per ricostruzione privata nel 2023

"Il dato più significativo di questo 2023, sul fronte della ricostruzione privata post terremoto, è l'erogazione di un miliardo di euro da parte dell'Ufficio speciale": a dirlo è stato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, stamani a Piediripa di Macerata dove è stato fatto un punto a sette anni dagli eventi sismici del 2016. "Un dato - ha spiegato Acquaroli - che assume un significato ancor più importante se confrontato con quello dello scorso anno, quando i fondi erogati erano stati 583 milioni, sostanzialmente è quindi raddoppiato e ciò significa che la ricostruzione ha subito una reale accelerazione".

Il governatore ha ricordato anche le altre misure economiche, come il Pnrr, a favore dei borghi distrutti dal terremoto, ma ha anche sottolineato i problemi a cui è stato necessario dare risposta negli ultimi anni, come l'emergenza pandemica, il rincaro dei prezzi delle materie prime e quelli legati al superbonus che ha "distratto" le imprese dalle zone terremotate.

. Sul fronte dei numeri, la Regione ha ricordato che i decreti concessi alla ricostruzione privata sono stati finora 11.119, di cui 1.540 nel 2023. Il totale dei fondi erogati dal 2017 ad oggi sono stati 2 miliardi e 604 milioni di euro, di cui quasi un miliardo - precisamente 990 milioni - solo quest'anno.

Gli interventi conclusi sono, invece, 6.049, di cui 816 negli ultimi 11 mesi. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica le opere finora finanziate sono 2.377, oltre 730 nel 2023. Alla conferenza stampa ha preso parte anche il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, "col quale - ha concluso Acquaroli - c'è una interlocuzione continua e il lavoro che sta svolgendo è sotto gli occhi di tutti".



