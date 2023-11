Incendio mezzo pesante sull'A14 a Fano in direzione sud

Un incendio è divampato su un mezzo pesante, ora fermo in una piazzola di sosta sul tratto autostradale A14 all'altezza di Fano (Pesaro Urbino), in direzione sud, provocando una alta e densa nube di fumo. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la Polizia stradale per domare le fiamme e garantire la sicurezza sulla sede stradale messa a rischio dalla scarsa visibilità, proprio a causa del fumo diffuso in tutta l'area. Non si segnalano persone ferite. Al momento la circolazione è interrotta verso sud, intanto, per consentire lo spegnimento delle fiamme e evitare pericoli ai mezzi in transito. Inevitabili i disagi alla circolazione e le code che si stanno già formando.

Lunghe code sull'A14 tra Pesaro e Fano si sono formate a seguito dell'incendio sull'autocarro. Dopo due ore di chiusura completa del tratto specifico, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della sede stradale, si è tornati a circolare sulla terza corsia. I pompieri sono intervenuti dalle 10: sul posto le squadre di Pesaro e Fano, con tre autobotti, hanno provveduto a spegnere le fiamme con liquido schiumogeno e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. E' in corso, con mezzo movimento terra, lo smassamento del materiale trasportato per ultimare lo spegnimento. Non si segnalano persone coinvolte. Non ci sono persone ferite.

