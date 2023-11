Ascoli Piceno è Città Europea dello Sport 2025. Ne dà notizia l'amministrazione comunale sottolineando che si tratta di un "risultato, ottenuto grazie alla positiva valutazione del dossier prodotto a sostegno della candidatura, che darà all'intera città lustro e visibilità sul fronte sportivo, e non solo".

Il percorso era iniziato a maggio, quando la Giunta comunale aveva approvato la proposta di candidatura di Ascoli Piceno a Città Europea dello Sport 2025; da lì è cominciata la stesura del "dossier di quasi 100 pagine in cui sono stati illustrati la storia, le eccellenze, le linee programmatiche, il lavoro fatto e ciò che si andrà a fare, gli obiettivi futuri, lo sport paralimpico, gli impianti, i progetti innovativi, le manifestazioni e tutti gli altri aspetti che fanno di Ascoli una città dalla grande vocazione sportiva".

"Questo titolo certifica il buon lavoro fatto finora sul fronte dello sport e ci spinge a continuare, per migliorarci sempre più. Crediamo molto nel valore, anche sociale, della pratica sportiva e vogliamo garantire agli ascolani strutture e condizioni ideali per praticare tutte le discipline", commenta il sindaco Marco Fioravanti.

"Essere Città europea dello Sport 2025 - secondo l'assessore allo sport Nico Stallone - darà grande visibilità ad Ascoli a livello internazionale, confermando e valorizzando la vocazione sportiva delle cento torri che ha radici profonde e che ora guarda al futuro con rinnovato entusiasmo".



