Violenza donne: nel Cav di Ancona 140 donne accolte ad oggi

Sono 140 le donne accolte alla data di oggi al Centro Antiviolenza della provincia di Ancona, gestito dall'associazione Donne e Giustizia. Nel 2022 sono state complessivamente 139 (e al 16 novembre erano 123), dati in aumento ogni anno che da un lato testimoniano la crescente consapevolezza delle donne che decidono di affrancarsi dalle violenze, consumate spesso in ambito familiare, dall'altro dimostrano che il fenomeno delle violenze di genere è ormai strutturale. A questo scenario è dedicato un intenso programma di iniziative promosso dal Comune di Ancona per il mese di novembre, in vista della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che cade il 25 novembre. Due panchine rosse (una già inaugurata nella centralissima piazza Cavour, l'altra che verrà ufficializzata proprio nel pomeriggio del 25 novembre in piazza Ugo Bassi) e una serie di manifestazioni "dedicate in particolare ai giovani" hanno detto oggi le assessore alle Pari Opportunità Orlanda Latini e alle politiche sociali Manuela Caucci, ricordando che al calendario ha contribuito anche l'assessore alle Politiche giovanili Marco Battino: "serve una sensibilizzazione continua soprattutto verso le giovani generazioni, in collaborazione con le scuole e l'Università" hanno ribadito le assessore. Tra gli appuntamenti di spicco un evento per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il 22 novembre alla Mole "Questo non è amore", in collaborazione con la Commissione regionale Pari Opportunità, con la Questura di Ancona e con l'Ufficio Scolastico Regionale Marche. E un incontro 'multidimensionale' il pomeriggio del 25 settembre in piazza del papa, uno dei luoghid ella movida giovanile, organizzato in collaborazione con varie associazioni: "L'amore non fa male", tra talk, musica, video, flashmob con esperti. Infine il primo dicembre un appuntamento dedicato alla violenza psicologica, tema sommerso, con la criminologa Roberta Bruzzone e l'avvocato Luana Sciamanna, penalista e autore della pdl sul reato di lesioni psichiche. Intanto il Comune ricorda il numero di emergenza 1522 a cui chiedere soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA