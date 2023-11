Prezzi: Ancona, tasso tendenziale annuo crolla da +4,4% a +0,9%

Prosegue, anche ad Ancona, la riduzione del tasso tendenziale su base annua dei prezzi al consumo (Nic) che ad ottobre è crollato a +0,9% rispetto al +4,4% di settembre. Lo comunica l'Ufficio statistica del Comune di Ancona. Dopo il calo mensile di settembre (-0,4%), ad ottobre l'inflazione ha frenato di nuovo (-0,3%) facendo scendere così ulteriormente il valore tendenziale per l'intero anno.

Ad ottobre si è registrata una diminuzione dei prezzi per la maggior parte dei capitoli di spesa con l'eccezione di Abbigliamento e Calzature (+0,2%), Istruzione (+0,6%) e Altri beni e servizi (+0,2%). Prezzi invariati per Prodotti alimentari e bevande analcoliche e per Servizi sanitari e spese per la salute; in discesa i prezzi di Bevande alcoliche e tabacchi (-0,1%), Abitazione acqua energia elettrica e combustibili (-0,3%), Mobili articoli e servizi per la casa (-0,6%), Trasporti (-0,2%), Comunicazioni (-1%), Ricreazione spettacolo e cultura (-0,9%).

A livello di tasso tendenziale su base annua, però, risulta in forte calo solo il capitolo relativo alle spese di Abitazione acqua energia elettrica e combustibili (-15,5%) e in leggera diminuzione i prezzi delle Comunicazioni (-0,6%). Le voci ancora in deciso rialzo a livello tendenziale - superiori al 3% - sono invece quelle dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+5,6%), Servizi ricettivi e di ristorazione (+5,4%) e Trasporti (+4,4%)



