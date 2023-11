Piano Città Ascoli, nuova area per caserma Vigili del fuoco

"Il Piano città, con il progetto di rigenerazione e riuso degli immobili pubblici, ci offre una occasione per trovare una nuova casa ai Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno". Lo ha detto il sottosegretario Emanuele Prisco intervenendo ad Ascoli Piceno alla firma dell'accordo quadro sul Piano Città. "Grazie al Protocollo siglato oggi con il Demanio e con il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, - annuncia - è ora disponibile l'area dove sarà realizzata la caserma dei Vigili del Fuoco. Otteniamo così almeno due risultati: da un lato, l'impiego e, dunque, un contributo alla riqualificazione e alla valorizzazione di un'area della città, dall'altro la razionalizzazione dei costi della pubblica amministrazione, che significa poter investire quelle risorse su altri servizi aggiuntivi per i cittadini".

Secondo il sottosegretario Prisco "realizzare una nuova sede comporterà una riduzione della spesa pubblica grazie al risparmio dei costi di locazione passiva, nella prospettiva di dotare gli operatori del soccorso della provincia di Ascoli Piceno di un edificio moderno e funzionale alle esigenze operative e della formazione". In quest'ottica, il Ministero dell'Interno contribuirà alla realizzazione del manufatto con fondi già stanziati nella programmazione dei lavori pubblici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile per il triennio 2024-2026.

Nell'occasione erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il rettore dell'Università politecnica delle Marche Gian Luca Gregori e la sottosegetaria di Stato per l'Economia e le Finanze Lucia Albano.



