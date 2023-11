Autofficina abusiva, sequestro attrezzature e sanzioni

Nell'ambito di un'operazione eseguita in collaborazione tra i militari dei Comandi provinciali della Guardia di finanza e dei Carabinieri di Fermo, è stata scoperta un'officina di autoriparazione, ritenuta abusiva, allestita di tutto punto all'interno di un fabbricato privato ma operante senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge: è scattato il sequestro di tutte le attrezzature ritrovate e il responsabile è stato deferito alla Procura e sottoposto a sanzioni amministrative.

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Falerone, unitamente a una pattuglia impegnata nell'espletamento del servizio di pubblica utilità 117, composta da militari del Gruppo Guardia di Finanza di Fermo, a effettuare un intervento congiunto all'interno di un locale dove hanno trovato un'autofficina abusiva: nel locale c'erano diversi autoveicoli in corso di riparazione e numerosi macchinari necessari per lo svolgimento della professione: il titolare dell'officina non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività. Sul posto anche una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestali di Montegiorgio, deputata alla rilevazione di eventuali illeciti anche in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, che ha riscontrato al termine dell'attività violazioni penali, previste e sanzionate dal Codice dell'ambiente, connesse all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Di conseguenza l'attrezzatura rinvenuta è stata sottoposta a sequestro finalizzato a confisca, e sono state inoltrate la segnalazione alla Camera di Commercio, competente per applicare sanzioni amministrative, e la denuncia a piede libero del responsabile alla Procura di Fermo per le violazioni di carattere penale alla normativa ambientale, riscontrate dai militari dai Carabinieri Forestali di Montegiorgio. Sono in corso di valutazione le eventuali violazioni in materia di sicurezza stradale a carico dei proprietari degli autoveicoli, in attesa di riparazione, presenti all'interno dell'officina.

Le Fiamme gialle approfondiranno la posizione fiscale del contribuente per ricostruire gli introiti incamerati dall'esercizio dell'attività abusiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA