Allevi, cammino all'alba sul Naviglio per un metro in più

"Per ritrovare le forze ed accogliere con dolcezza il dolore, tutte le mattine all'alba vado a camminare lungo il Naviglio, aggiungendo ogni volta qualche metro al percorso. Sono accolto dalla bellezza silenziosa del paesaggio e da qualche sorriso di incoraggiamento. Giovanni". Così il compositore Giovanni Allevi su facebook. Il musicista, in cura per un mieloma, ha postato anche una foto, che lo ritrae con una cuffia grigia in testa, vestito di nero e il Naviglio sullo sfondo.



