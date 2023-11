Sciopero: AnconAmbiente, possibili disservizi raccolta rifiuti

In occasione della giornata di venerdì 17 novembre 2023 data in cui è stato indetto uno sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil e Uil Trasporti potranno verificarsi possibili disagi dovuti alla mancata effettuazione dei servizi di igiene urbana nei comuni di Ancona, Cerreto D'Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De' Conti. Lo comunica Anconambiente.

"Le utenze del bacino dell'AnconAmbiente serviti tramite raccolta porta a porta sono comunque invitati ad esporre i rifiuti secondo il normale calendario, - informa la società - avendo però cura di riportarli all'interno delle proprie aree di pertinenza qualora non fossero ritirati e ad esporli nuovamente al turno di raccolta successivo. Saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge, ma potrebbero rimanere chiusi gli uffici al pubblico, quelli amministrativi e i CentrAmbiente che l'azienda detiene nei comuni di competenza di cui sopra.

Sarà cura dell'azienda, quanto prima, provvedere al recupero del servizio previsto per tale giornata scusandoci fin da ora per i disagi che potrebbero comunque venirsi a creare".

Sul fronte servizi, invece, il Comune di Anconafa sapere che "in occasione dello sciopero del trasporto pubblico, gli scuolabus comunali presteranno regolare servizio per le scuole che saranno aperte". "Pur nel rispetto di questa giornata, l'Amministrazione comunale - spiega l'assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli - ha ritenuto importante garantire questo servizio scolastico, nell'interesse delle famiglie e dei ragazzi per il loro diritto allo studio".



