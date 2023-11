Incendio notturno in una discoteca di Porto San Giorgio

Un incendio è divampato intorno alle 4 nella discoteca Luxury, in via Cotechini, a Porto San Giorgio (Fermo). I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme con squadre del Comando di Fermo, Amandola e in supporto personale da Macerata con autobotte. In tutto 20 unità dei vigili del fuoco e sette automezzi in azione.

Attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza e verifica della struttura. Sul posto anche la Polizia e personale del Comune di Porto San Giorgio. Sono in corso accertamenti sulla natura del rogo che ha causato ingenti danni ma nessuno è rimasto ferito.



