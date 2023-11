Il mondo di Silvia Salvarani in mostra, primo anniversario morte

Ad un anno esatto dalla tragica scomparsa a Milano, avvenuta in un incidente stradale, venerdì prossimo, 17 novembre, presso la Galleria Magazzino Muse, in Vicolo degli Aranci ad Ancona, verrà ricordata l'artista, insegnante di yoga e animalista Silvia Salvarani con la mostra "Il mondo di Silvia" di sue opere pittoriche realizzate nel corso degli anni. Si tratta di opere ad acquerello, tempera e collage in acrílico di diverse dimensioni ed alcune con cornici pregiate. Il ricavato della vendita dei quadri, messi a disposizione dai familiari, verrà devoluto ad Anta odv, Associazione nazionale Tutela Animali, sezione di Ancona. Ad introdurre la figura di Silvia Salvarani e il suo percorso artistico sarà la gallerista M. Antonietta Scarpari. "Accanto alla sua attività di maestra di yoga - spiega Scarpari - Silvia Salvarani ha sempre coltivato l'altra sua grande passione, quella artistica: l'ha perseguita nel corso degli anni attraverso varie espressioni, dalla creazione di gioielli, alla pittura ad olio, alla grafica, al disegno, alla fotografia e dal 2001 con una tecnica di collage nuova e originale che rende i suoi lavori facilmente riconoscibili". Salvarani ha esposto in mostre personali a Milano e partecipato a varie mostre collettive a Torino, MIlano, Pieve Torina, Parigi.

L'inaugurazione dell'evento - patrocinato dal Comune - è alle ore 17.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA