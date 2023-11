Ingv, il terremoto nelle Marche avvertito in tutta la regione

E' stato avvertito in tutte le Marche, in particolare tra le province di Fermo, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno, il terremoto di magnitudo 4.0 che alle 17:17 è stato localizzato a sud di Montelparo, alla profondità di 22 chilometri. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

"Questa combinazione di magnitudo e profondità ha fatto sì che la scossa sia stata avvertita su un'area vastissima delle Marche, da Pesaro ad Ascoli, e anche in Umbria", spiega Carlo Meletti, sismologo della sezione di Pisa dell'Ingv. "La scossa è stata generata da una faglia di tipo compressivo: si tratta di un meccanismo tipico di quest'area, perché abbiamo l'asse appenninico in distensione mentre verso l'Adriatico c'è una fascia in raccorciamento".

Il terremoto non è stato preceduto da scosse premonitrici, "proprio come accade nella stragrande maggioranza dei terremoti in Italia, dove nel 90% dei casi la prima scossa è anche la più forte", osserva Meletti. "Finora non abbiamo registrato neppure repliche significative, a parte una scossa molto piccola di magnitudo 1.7 a distanza di quattro minuti dalla scossa principale. In genere, quando si verifica questo tipo di meccanismo compressivo, le repliche sono generalmente minori per numero e durata rispetto a quelle che si verificano dopo i terremoti da estensione tipici dell'Appennino".

La zona interessata è caratterizzata da pericolosità sismica alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale. Due i forti terremoti del passato più vicini all'epicentro odierno: l'evento del 26 novembre 1972, di magnitudo stimata 5.5, e l'evento sismico del 3 ottobre 1943, di magnitudo stimata 5.7.



