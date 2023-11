Castori allenatore all'Ascoli, farò un calcio diverso

"Il mio calcio sarà differente da chi mi ha preceduto, più propositivo in attacco e basato su velocità, ma c'è bisogno che la squadra si adatti alle richieste dell'allenatore". Lo ha detto oggi Fabrizio Castori, durante la conferenza stampa presso la sede dell'Ascoli, dove è stato presentato. Da oggi guida la squadra bianconera dopo l'esonero di William Viali dovuto alla crisi di risultati e di gioco.

"C'ho messo cinque minuti a trovare l'accordo - ha aggiunto il tecnico di San Severino Marche -. Tornare sulla panchina dell'Ascoli è un'emozione. E' la squadra che tifo fin da ragazzo quando venivo al Del Duca per vedere le partite di serie A, per cui sono molto motivato e desideroso di non deludere nessuno".

Castori ha firmato un contratto fino alla fine del campionato con un'opzione di rinnovo nel caso conducesse la squadra ai play off di serie B. "Le clausole lasciano il tempo che trovano, a tempo debito si vedrà se stiamo bene insieme, sennò ci si separa".

Chiaro l'obiettivo. "Dobbiamo pensare esclusivamente alla salvezza e non ai play off" ha detto Castori che sul modulo che impiegherà ha aggiunto che "le caratteristiche di questa rosa suggeriscono di giocare con 3 difensori, 5 centrocampisti e 2 attaccanti, con la palla che deve sempre viaggiare in verticale".

Nel presentare Castori, il direttore sportivo dell'Ascoli Marco Giannitti ha detto che "conosce il campionato di serie B come pochi ed ha le competenze che in questo momento ci servono".



