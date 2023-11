Nelle Marche 31mila interinali, dato più alto di sempre

Sono 31mila i lavoratori interinali nelle Marche, il dato più alto mai registrato secondo gli ultimi dati Inps relativi all'anno 2022. "Le aziende preferiscono assumere i somministrati perché, nonostante il costo del lavoro sia teoricamente più elevato, la tipologia contrattuale è estremamente più flessibile. A farne le spese sono i lavoratori, in totale balia delle oscillazioni produttive", commenta Elisa Marchetti, coordinatrice regionale di NIdiL Cgil Marche.

Nel 2012, gli interinali marchigiani erano 13mila, ora 31mila, di questi gli interinali a tempo determinato sono il 17,5% del totale. Nei primi sei mesi del 2023, il 13% dei nuovi rapporti di lavoro è stato attivato attraverso le agenzie. Un dato al di sopra della media italiana e il secondo dato più alto del Centro Italia. Dal 2012 i lavoratori impiegati nel commercio e nei pubblici esercizi sono più che raddoppiati (da 800 a 1.800), e lo stesso è avvenuto per le pubbliche amministrazioni e i servizi pubblici (da 400 a 800).

"Spesso le aziende quando sono in difficoltà, come primo atto, mandano via i somministrati, i contratti a termine non vengono rinnovati e gli interinali a tempo indeterminato sono restituiti alle agenzie", prosegue Marchetti. "Questa situazione ha già riguardato 120 lavoratori nel 2023, più del doppio dello scorso anno. Tante sono le aziende, anche considerate virtuose, - conclude - che hanno ridotto, se non azzerato, il numero di somministrati al proprio interno, come Electrolux, Pfizer, Benelli Armi. Lo sciopero generale del 17 novembre mette in primo piano la necessità di superare la precarietà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA