MotoGp: Tamberi fa il tifo per Bagnaia, "l'Italia sta con Pecco"

Si accende sportivamente la sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per il mondiale piloti di MotoGp, e scendono in campo scherzosamente anche testimonial d'eccezione. Il pilota torinese della Ducati rilancia sui suoi social un video di Gianmarco Tamberi, campione iridato e olimpico di salto in alto, che lancia "un'operazione di sostegno" alla sua vittoria.

"Ciao sono Gianmarco Tamberi. Se mi chiedete per chi faccio il tifo tra il Team Pecco ed il Team Martin non ho dubbi: l'Italia è orgogliosa di Pecco Bagnaia. Andiamo ragazzo.

Andiamo!!!", dice l'atleta marchigiano nel video girato in una palestra in Italia.



