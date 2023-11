Mobili 'no tax', 6 denunce,sequestro beni per 60 milioni di euro

Conclusa dai finanzieri del Gruppo di Macerata un'indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica, nei confronti di due imprese operanti nel Distretto industriale del legno e del mobile. L'attività investigativa è cominciata nel 2018, dall'analisi di approfondimenti in materia di antiriciclaggio e dalla valorizzazione di risultanze estrapolate dalle banche dati in uso al Corpo. L'incrocio trasversale dei dati acquisiti ha permesso di accertare che le società esaminate avevano omesso di presentare, per gli anni d'imposta dal 2012 al 2020, le prescritte dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e dell'Irap, pur avendo provveduto al parziale deposito presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, dei bilanci di esercizio.

Le indagini della Guardia di finanza hanno permesso di rilevare ricavi non dichiarati per circa 175 milioni di euro e di segnalare all'Autorità Giudiziaria sei persone per diversi illeciti penali tributari. Il sistema di frode smascherato consisteva nella commercializzazione, anche con l'estero, di mobili, materie plastiche e materiale informatico, senza che poi le società adempissero ai successivi obblighi di natura fiscale.

I 'dominus' della frode sono stati individuati in tre persone, succedutesi nel tempo, uno del Maceratese e due del Fermano, pluripregiudicati anche per reati tributari e uno dei quali inabilitato all'esercizio di impresa commerciale. I tre gestivano le attività avvalendosi di prestanome.

Per bloccare ulteriori operazioni di export di beni negli Stati membri dell'Unione Europea, in totale evasione d'imposta, è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate di emettere il provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies (Vat Information Exchange System) nei confontti di una delle aziende.

Nell'ambito dell'operazione, i gip del Tribunale di Macerata hanno emesso, su richiesta della Procura, diversi provvedimenti di sequestro per equivalente di beni, tra i quali immobili, liquidità e quote sociali, fino a concorrenza delle imposte evase per circa 60 milioni di euro complessivi.



