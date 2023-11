Minaccia e aggredisce la madre, è recidivo e viene arrestato

I carabinieri di Fermo, dopo avere ricevuto una denuncia-querela da parte di una donna, hanno deferito all'autorità giudiziaria il figlio 26nne per maltrattamenti in famiglia. La denuncia-querela raccontava di una serie di azioni aggressive e minacciose perpetrate dal giovane nei confronti della madre.

Il 26enne era stato scarcerato a luglio in seguito a un episodio simile sempre ai danni della madre e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ciò, però, non avrebbe impedito una escalation di comportamenti violenti: da azioni aggressive e minacciose fino al danneggiamento di arredi e suppellettili dell'abitazione condivisa, rendendo impossibile la convivenza. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo e deciso, con richiesta di aggravamento della misura cautelare e attivazione del codice rosso.

In breve tempo, su richiesta della Procura, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip del Tribunale di Fermo, quale aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria già in atto a carico del giovane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA