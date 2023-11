L'Ascoli esonera l'allenatore Viali, al suo posto Castori

La terza sconfitta consecutiva in serie B per l'Ascoli, maturata sabato in casa contro il Como (0-1), è costata la panchina all'allenatore William Viali esonerato dalla società che ha già annunciato il nuovo tecnico: è Fabrizio Castori, 69 anni, marchigiano di San Severino Marche. Dopo Ascoli-Como anche la società lariana, nonostante la vittoria, ha deciso di esonerare il proprio allenatore Moreno Longo affidandosi allo spagnolo Cesc Fabregas.

Per Castori è un ritorno in bianconero, avendo guidato l'Ascoli da novembre 2010 a novembre 2011, ottenendo una straordinaria salvezza il 29 maggio 2011, superando 3-0, nell'ultima gara di campionato, la Triestina al Del Duca.

L'allenatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un'ulteriore stagione in caso di raggiungimento dei playoff. Domani pomeriggio guiderà il primo allenamento al Picchio Village: sarà presentato agli organi di informazione domani, alle 12.30, nella sala stampa del centro sportivo.





