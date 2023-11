Commissario sisma, misure per semplificare la ricostruzione

"La Cabina di coordinamento sisma 2016, con la collaborazione fondamentale delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, nella riunione di oggi ha introdotto nuove e ulteriori misure di semplificazione dirette a rendere più celere la ricostruzione dei territori danneggiati dalla sequenza sismica sviluppatasi nel Centro Italia tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017". Lo annuncia il commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto, Guido Castelli.

"Abbiamo deciso - spiega - di sviluppare meccanismi di accorpamento delle gare pubbliche che, secondo una logica di efficienza, aggreghi interventi omogenei o limitrofi in lotti unitari e favorisca lo strumento dell'accordo quadro comprimendo i termini procedurali". "Inoltre - aggiunge - sono state attivate logiche di progettazione e gestione unitaria degli interventi che, specie nei comuni più devastati, presentano una complessità riconducibile alle interferenze tra proprietà pubbliche e private"; "abbiamo impresso un cambio di passo alla ricostruzione ma, per mantenere il giusto ritmo, è necessario garantire un'attenzione costante all'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure".

"Attraverso le Ordinanze approvate oggi - sottolinea il Commissario - andiamo a intervenire in modo puntuale su situazioni che necessitano di soluzioni specifiche o risorse aggiuntive e, allo stesso tempo, andiamo ad ampliare gli interventi che possono avvalersi degli strumenti offerti dalle Ordinanze speciali in deroga".



