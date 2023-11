Capogruppo Fi a Rinasci Marche, "la federazione non c'è più"

"La federazione c'è stata, oggi non c'è più: avevamo fatto una federazione e poi lei si presenta con la Lega, è legittimato a farlo, ma oggi questa federazione con lei non c'è più". Così la capogruppo di Forza Italia, Jessica Marcozzi in Consiglio regionale Marche al capogruppo di Rinasci Marche Luca Santarelli, sui rapporti tra i due movimenti.

Il botta e risposta è arrivato durante la discussione di alcune mozioni per tutelare gli operatori balneari in relazione alla direttiva Bolkestein. Presentando la propria mozione, Santarelli aveva fatto riferimento alla consonanza con un'interrogazione in Parlamento dalla deputata forzista Deborah Bergamini, sottolineando la federazione con Forza Italia stretta da Rinasci Marche nel dicembre 2022.

Gli ha replicato a stretto giro di posta Marcozzi, rimarcando che questa federazione "non c'è più". Il riferimento della capogruppo di Fi è all'annuncio, da parte della Lega Marche, del passaggio al Carroccio di due consiglieri regionali, Simona Lupini e lo stesso Santarelli, fatto durante la festa del partito a Macerata il 29 settembre, a cui era intervenuto anche il capogruppo di Rinasci Marche, alla presenza del segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini. In seguito Santarelli aveva confermato di rimanere "saldamente nella posizione di presidente del Gruppo Rinasci Marche", escludendo il passaggio alla Lega; aveva ribadito la vocazione di "apertura al civismo del movimento", come capofila, e confermato la federazione a Forza Italia-Civici per le Marche. Sulla partecipazione alla festa Leghista Santarelli aveva detto di essere stato invitato e di aver parlato in quel contesto della propria attività in Consiglio, come un avvicinamento ai civici.

La posizione ribadita in aula dal capogruppo di Rinasci Marche non è bastata a ricucire lo strappo con Forza Italia, sancito poi da Jessica Marcozzi. "Ha citato l'onorevole Bergamini, ma è entrato nella Lega, - ha tuonato la capogruppo forzista - non può dire che ha ancora una federazione con Forza Italia".



