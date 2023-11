Colpita al petto dal fidanzato su un bus, interviene la polizia

Aggredisce la fidanzata sul bus colpendola al petto, tanto da farla rimanere a terra distesa dentro il mezzo pubblico ad Ancona. E' accaduto ieri verso le 19 su un autobus alla fermata "Ulderico". Sul posto, dopo la segnalazione dell'autista, personale del 118 e la polizia.

Vittima dell'aggressione, secondo una prima ricostruzione, una 40enne romena poi assistita dai sanitari che ha riferito di aver ricevuto un colpo dal suo fidanzato all' altezza del pezzo e anche di avere impiantato un pacemaker. Il fidanzato, circa 50 anni, anche lui di origine straniera, ha detto di essersi solo difeso da un calcio che la donna gli aveva sferrato. L'autista del bus ha invece detto agli agenti di aver chiamato la Polizia poiché la donna era a terra nel bus.

La 40enne è stata trasferita in ospedale per ricevere le cure del caso.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, sottolinea la Questura, "da due anni dispone servizi mirati e specifici il sabato pomeriggio in Piazza Roma, luogo dove sostano e partono le linee di autobus che erano stati individuati come a rischio. Inoltre, al termine della corsa i giovani che scendono dai mezzi pubblici vengono identificati a scopo preventivo ed ugualmente vengono effettuati controlli alle fermate di alcune linee più frequentate".



