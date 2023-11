Caldarola consegna una copia della Costituzione a neo 18enni

"Valorizzare la cittadinanza attiva delle giovani generazioni alla vita del Paese". E' l'obiettivo dell'Amministrazione comunale di Caldarola, cittadina nel cratere sismico maceratese, che ieri pomeriggio ha consegnato una copia della Costituzione italiana ai neo 18enni.

La Carta costituzionale, ricorda il Comune, "è il principale strumento con cui comprendere e apprezzare appieno il valore di lotte e sacrifici che hanno garantito la conquista della democrazia e che oggi custodisce diritti inviolabili e doveri inderogabili".

Presenti alla cerimonia, oltre ai neo maggiorenni e i loro genitori, il sindaco Luca Maria Giuseppetti, l'assessore Teresa Minnucci, il consigliere Giovanni Ciarlantini e Francesco Massi, già segretario Comunale di Caldarola e ora di Macerata, chiamato a illustrare ai giovani l'importanza della Costituzione, soprattutto di alcuni articoli particolarmente vicini alla vita quotidiana di ognuno di loro.

Il sindaco Giuseppetti ha spronato i giovani caldarolesi alla ricerca della libertà, altro articolo fondamentale della Costituzione, "cercate di essere liberi di parlare, la conoscenza è anche potere, potere di esprimere il proprio parere senza dover seguire la massa e far valere le proprie ragioni forti senza dover prevaricare gli altri perché dove il sapere e la ragione parlano, l'ignoranza e il torto urlano".

Nel corso della cerimonia di consegna è stato anche ricordato che tra qualche mesi questi ragazzi saranno chiamati ad esprimersi per eleggere il nuovo sindaco "mi piacerebbe che tra di voi in futuro ci sia la nuova classe politica locale - ha detto Giuseppetti - perché interessarsi a ciò che avviene nel proprio paese e farne parte è la più alta forma di partecipazione alla vita democratica di una realtà pubblica".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA