Acquaroli, raddoppio variante Ss16 e Ultimo miglio fondamentali

"Un altro passo fondamentale e ora finalmente irreversibile per dotare il capoluogo, il porto e dunque la logistica intermodale di un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della nostra regione". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su "un'altra importantissima novità per le infrastrutture marchigiane", cioè il fatto che "nei giorni scorsi Anas ha aggiudicato l'appalto di gara per la realizzazione dell'Ultimo Miglio, la bretella che collegherà il Porto di Ancona alla Statale 16".

"Un'opera da circa 110 milioni di euro, attesa da oltre 40 anni, che permetterà il migliore collegamento tra il Porto e le principali arterie, Autostrada e Superstrada, e il passaggio dei mezzi pesanti bypassando il centro abitato nell'area di Torrette. - ricorda Acquaroli - Questo progetto, insieme al raddoppio della variante alla Ss16, il cui cantiere prosegue spedito, rappresenta un altro passo fondamentale e ora finalmente irreversibile per dotare il capoluogo, il Porto e dunque la logistica intermodale - conclude - di un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della nostra regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA