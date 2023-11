Tentato assalto ai tifosi ospiti, 9 Daspo per ultrà Ancona

Nove provvedimenti di Daspo, con divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un periodo variabile tra i due e gli otto anni, sono stati emessi dal Questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti di altrettanti ultrà dell'Ancona calcio di età compresa tra i 20 e i 35 anni. I fatti per i quali sono stati emessi i Daspo, risalgono al 5 novembre, in occasione dell'incontro Ancona-Perugia: gli ultrà sono stati ritenuti responsabili di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica; durante le fasi di afflusso delle tifoserie, alcuni ultrà locali si erano radunati - alcuni con volto travisato, bastoni di plastica e fumogeni - vicino a un centro commerciale in via Grandi, in attesa del transito dei tifosi ospiti.

Residenti avevano segnalato la circostanza al 112 e sul posto erano arrivati i poliziotti in servizio di ordine pubblico che avevano individuato gli ultrà, sequestrando bastoni in plastica, passamontagna e fumogeni. Alcuni tifosi erano stati identificati e, durante le operazioni, altri in atteggiamento di sfida si erano portati al centro della strada impedendo a veicoli e pedoni di circolare. Erano seguiti minuti di tensione con la squadra di poliziotti schierata compatta in assetto di difesa davanti agli ultrà che poi si erano allontanati a bordo di auto.

Grazie a immagini registrate gli ultrà sono stati identificati e deferiti dalla Digos all'Autorità giudiziaria. Ne sono scaturiti i Daspo elaborati dall'Ufficio Misure di Prevenzione, diretto dalla vice questore Marina Pepe, e poi emessi dal Questore.





