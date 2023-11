Soldi a finto militare Usa dopo flirt sui social ma è una truffa

Era convinta di essere corteggiata e amata da parte di un militare americano, conosciuto tramite social media, pronto a venire in Italia per conoscerla. Invece una donna di Osimo (Ancona) è rimasta vittima di una truffa per la quali gli agenti Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Ancona cinque persone residenti in Italia; si tratta degli intestatari di altrettanti conti bancari sui quali confluiva il denaro che la vittima de l raggiro pensava di inviare per la causa di un sedicente militare americano, in missione in una scenario di guerra, che l'aveva virtualmente corteggiata e del quale si era innamorata.

La donna era convinta che quei soldi, i risparmi di una vita, servissero per risarcire le gerarchie militari dell'uomo per l'interruzione anticipata della missione e per pagare il viaggio in Italia, dove si sarebbero finalmente ricongiunti. Invece, si trattava di una truffa. La polizia continua anche ad indagare rispetto ad altre truffe che hanno visto le vittime pagare per merce mai arrivata o addebitare somme ai truffatori invece che riceverne l'accredito.



