Pd, 500 dalle Marche a Roma contro le politiche del governo

"Oltre 500 i manifestanti dalle Marche oggi a Roma 'Per un Futuro più Giusto', manifestazione, promossa dalla segretaria dem Elly Schlein, ha gremito Piazza del Popolo". Lo riferisce il Pd Marche presente all'evento anche con la segretaria regionale Chantal Bomprezzi: "è una mobilitazione per denunciare le politiche del Governo - ha spiegato - perché tanti sono i temi sul tavolo, la pace e i diritti civili e sociali, la sanità pubblica, il diritto alla casa, il salario minimo, la salvaguardia del pianeta e una legge di bilancio in deficit e senza alcun impatto economico sullo sviluppo".

"La situazione nazionale si intreccia - scrive il Pd Marche - con le problematiche specifiche delle Marche, evidenziando le criticità della cosiddetta filiera di destra, sia a livello nazionale che regionale". "Nella nostra regione raddoppiano le conseguenze nefaste di scelte sbagliate. - dice Bomprezzi - La sanità pubblica, vero nodo cruciale, non può essere abbandonata come sta facendo Acquaroli e la sua giunta perché questo lassismo ha conseguenze dirette sulla salute dei marchigiani.

Siamo costretti a pagare caro l'inefficienza su Pnrr e gestione dei fondi europei, dove siamo ultimi in Italia. La situazione delle nostre infrastrutture è, anche a giudizio degli stessi esponenti di destra, disastrosa, al punto di definire le Marche un'isola. Il nostro grido di protesta oggi è doppio e raggiungerà sicuramente i palazzi del potere".

Bomprezzi parla di una "grandissima partecipazione non solo quantitativa. I temi sono molto sentiti dalle persone". Il Pd Marche ha "iniziato un interessante e proficuo dibattito con tutte le altre forze politiche e sociali" per comporre insieme "un campo largo per battere le destre. La scuola di formazione BoCS, che prenderà avvio nei prossimi giorni, sarà l'occasione per ripartire dalle nostre battaglie". "In piazza oggi - riferisce - c'era un popolo stufo di ascoltare tutte le fandonie del governo, che ha detto basta all'inettitudine del governo nazionale e, per quanto ci riguarda, regionale". La segretaria del Pd Marche "invita tutte le forze politiche di buon senso a sedersi attorno ad un tavolo e rispondere degnamente al grido di allarme dei marchigiani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA