Centrodestra Pesaro, tavolo politico per le Comunali 2024

"Costituito formalmente il tavolo politico di centrodestra rappresentato dai partiti e dalle forze civiche che si riconoscono all'interno del perimetro di governo nazionale e regionale". Lo comunica il centrodestra di Pesaro.

Fanno parte del tavolo politico "Silvana Ghiretti (segretaria della Lega), Serena Boresta (segretaria Fratelli d'Italia), Giammarco Cecconi (coordinatore Forza Italia), Fabio Giovanelli (segretario Udc) e Giorgio Razzi (referente Civici Marche) che, assieme ai consiglieri comunali, definiriranno la piattaforma programmatica con cui costruire il programma elettorale in vista delle elezioni amministrative del 2024.

In una nota i segretari del tavolo hanno riassunto l'impegno delle prossime settimane che l'alleanza si è assunto".

"Il centrodestra è compatto e coeso e da mesi lavora per costruire un'alleanza alternativa alla politica degli annunci di Ricci, - sottolinea la coalizione in una nota - capace di essere interprete di una forte discontinuità, capace di dare risposte alle istanze inascoltate della città, capace di dare concretezza a progetti di sviluppo. In particolare vogliamo costruire un dialogo costruttivo con il mondo civico che in questi anni è sempre emarginato e schiacciato dalla politica del sindaco che lo ha prima usato elettoralmente e poi emarginato preferendo costruire un'asse politico post-elettorale con i 5 stelle ed Europa Verde".

"Crediamo in un modello di Governo che parta dalla partecipazione e dal confronto, - affermano - rifiutando il metodo Ricci caratterizzato solo da scelte imposte ed improvvisate e mai condivise. Il tavolo politico di centrodestra, costituitosi formalmente, lavorerà nelle prossime settimane per definire contenuti e squadra con cui proporre un'alternativa di governo all'asse Pd-5 stelle, partendo proprio dal confronto e dalla valorizzazione del mondo civico che rappresenterà un valore aggiunto con cui costruire una proposta per il cambiamento nel 2024".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA