Auto in scarpata, chiede aiuto con clacson e viene recuperato

Vigili del fuoco di Ascoli Piceni impegnati nella notte anche per un'auto - un piccolo fuoristrada - finita in una scarpata in località Sant'Angelo di Ripaberarda nel comune di Castignano.

L'allarme è scattato dopo un'ora e mezza dall'incidente quando persone di passaggio hanno sentito il suono di un clacson. Il conducente, incastrato nell'abitacolo, era impossibilitato a chiedere aiuto in altro modo, e la vettura non era visibile dalla strada.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno dapprima estricato l'uomo e dopo aver messo in sicurezza la macchina, hanno provveduto a riportarla sul piano stradale con l'ausilio dell'autogru.



