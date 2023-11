Ussita, 'ricostruire cimitero doveva essere priorità Comune'

"E' davvero sorprendete che il Sindaco di Ussita, dottoresssa Bernardini, strumentalizzi la ricorrenza della commemorazione dei Defunti per polemizzare con la struttura commissariale sulla ricostruzione del cimitero di Ussita". Lo scrive in una nota il consigliere comunale di opposizione Guido Rossi.

"La ricostruzione del cimitero avrebbe dovuto essere il primo obiettivo delle amministrazioni che si sono succedute dal 2016 ad oggi. - afferma - E dopo oltre 3 anni di amministrazione la sindaca si accorge solo adesso che c'è un problema di macerie.

La questione è troppo seria per farla passare sotto silenzio, chiediamo che il Commissario straordinario faccia luce e chiami ognuno alle proprie responsabilità".

"Colgo l'occasione per ricordare alla Sindaca che la tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico costituisce una funzione in sé prioritaria e urgente, - prosegue Rossi - che va perseguita in ogni sforzo sia nel caso di interventi dichiarati di interesse culturale che di vincoli di natura indiretta , in particolare il cimitero di Castelmurato aggiunge al valore architettonico, quello della memoria , dell'identità, della stratificazione storica e della memoria dei defunti". Alla sindaca, Rossi ricorda anche "che nel mese di ottobre 2021, si è tenuto un tavolo tecnico nel Comune di Ussita, su convocazione della Regione Marche, soggetto attuatore per la prima fase riguardante la messa in sicurezza e la gestione delle macerie provenienti dal Cimitero. All'incontro hanno preso parte, oltre a dirigenti della Regione, anche rappresentanti del Sub Commissario, della Soprintendenza Archeologica-Belle Arti e Paesaggio delle Marche, del Comune di Ussita e della Cosmari". "L'Assessore regionale alla ricostruzione, Castelli, al termine della riunione - fa presente il consigliere comunale - dichiarava: 'abbiamo raggiunto un Importante Risultato. In qualità di soggetto attuatore provvederemo fin da subito a richiedere formalmente al Commissario Straordinario per la ricostruzione Legnini, l'anticipo sul finanziamento previsto in ordinanza , al fine di poter procedere Speditamente con le fasi successive di nostra competenza'.

"Al termine del summit furono redatte 10 schede MACERIE MiC , in cui furono indicate le modalità operativa di smontaggio, recupero, trasporto e stoccaggio in attesa della ricostruzione del nuovo cimitero. - scrive ancora Rossi - Oggi dopo due anni dal tavolo tecnico tenutosi sotto la sua amministrazione e in occasione della ricorrenza dei Defunti, si accorge solo solo ora di questo problema. Sarà presentata interrogazione al prossimo Consiglio comunale sulle problematiche denunciate affinché la dottoressa Bernardini venga in aula per rispondere ai Consiglieri comunali e informare i cittadini quali situazioni definite 'incredibili" stanno bloccando la ricostruzione".





