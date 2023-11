Furti con l'abbraccio, in cinque denunciati dai carabinieri

La tecnica dell'abbraccio per rubare gioielli. I carabinieri della Compagnia di Macerata hanno denunciato quattro persone, tutti di origine rom e di età compresa tra i 25 e i 30 anni, per furto con destrezza in concorso tra loro. Una quinta denuncia riguarda invece un 55enne romeno ed è per favoreggiamento, in quanto avrebbe fornito l'auto con la quale la banda di ladri si spostava.

Due gli episodi oggetto di indagini. Il primo ai danni di una 84enne di Petriolo (Macerata) avvicinata da una donna che, dopo aver accarezzato il cane dell'anziana, l'ha abbracciata riuscendo a sfilarle la catenina d'oro che portava al collo. Il secondo episodio, invece, non ha avuto un buon esito per i ladri, grazie ad un 60enne che stava accompagnando l'anziana madre all'ufficio postale. Quest'ultimo ha allontanato, giusto in tempo, le due donne che volevano abbracciare la donna; la catenina d'oro è stata sfilata ma finita tra gli indumenti, senza che potesse essere rubata.

I carabinieri di Mogliano, grazie alla descrizione fatta da testimoni e ai filmati delle telecamere presenti nei luoghi dei furti, sono riusciti a risalire ai quattro responsabili che sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per furto con destrezza in concorso tra loro. La quinta denuncia, per favoreggiamento, riguarda il proprietario dell'autovettura con la quale il gruppo si spostava.



