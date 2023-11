Emidio Nardini sarà candidato sindaco Ascoli del centrosinistra

Sarà Emidio Nardini il candidato unico del centrosinistra che sfiderà il sindaco Marco Fioravanti alle amministrative del 2024 ad Ascoli Piceno.

L'annuncio è avvenuto oggi nel corso di una conferenza stampa.

Nardini, medico chirurgo in pensione, è consigliere comunale, capogruppo di "Ascoli & partecipazione". "La mia candidatura - ha detto Nardini - è la sintesi del lavoro che abbiamo svolto in questi anni fra gruppi consiliari, movimenti, partiti e organizzazioni. Non voglio che si parli di 'Nardini sindaco' come è prassi quando si va al voto; vogliamo invece che Ascoli sia dei cittadini non di un solo uomo al comando, perché è un bene comune e tutti devono esserne protagonisti e fare in modo, tutti insieme, che sia sempre migliore. Deve quindi esserci un'assunzione di responsabilità dei cittadini ascolani e questo - ha concluso il candidato sindaco di Ascoli del centrosinistra - dovrà diventare il 'modello Ascoli' ".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA