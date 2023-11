Discarica Tavullia più sostenibile con impianto a osmosi inversa

Alla discarica di Cà Asprete di Tavullia inaugurato oggi un impianto ad osmosi inversa, di ultima generazione, per il trattamento del percolato.

L'investimento di 1,5 milioni di euro realizzato da Marche Multiservizi consentirà di trattare il percolato direttamente in discarica evitando che il materiale debba essere trasportato, tramite autobotti, fuori regione, in appositi siti idonei al trattamento, con il conseguente inquinamento atmosferico creato dalla circolazione dei mezzi. Si stima un risparmio di 192 tonnellate di CO2 all'anno (192.000 kg) con importanti ed evidenti benefici per l'ambiente. La minore quantità di CO2 prodotta è pari alle emissioni compensate da quasi 1.900 alberi ogni anno.

"Marche Multiservizi continua ad investire in innovazione per garantire una sempre maggiore sostenibilità dei servizi gestiti a beneficio del territorio in cui opera - spiega l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli - La discarica di Cà Asprete è un impianto progettato, realizzato e gestito in maniera innovativa che dimostra come il rifiuto possa essere gestito a livello territoriale con un impatto uguale, se non addirittura inferiore, ad altri impianti industriali". E' un impianto di ultima generazione in grado di depurare 90 metri cubi al giorno di percolato, liquido che si forma quando l'acqua passa tra i rifiuti di una discarica, rimuovendo fino al 99,99% di inquinanti. "Sono orgoglioso dell'investimento effettuato a Cà Asprete da Marche Multiservizi - dice il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti - L'impianto ad osmosi inversa consente di ottenere benefici ambientali importanti perché significa che potremo trattare direttamente qui il percolato prodotto evitando di doverlo trasportare tramite autobotti in appositi impianti fuori regione: parliamo di un risparmio, in termini di minore CO2 prodotta pari a 192 tonnellate, per circa 500 camion in meno in circolazione ogni anno". All'inaugurazione, nella quale sono intervenuti tra gli altri il deputato Mirco Carloni e la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci, hanno preso parte varie istituzioni tra cui molti sindaci, consiglieri regionali, i rappresentanti dei sindacati e delle categorie economiche.





