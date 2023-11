Classifica imprese, Ariston Group supera 2 miliardi vendite

Immutato il podio della 37/a edizione della classifica delle principali imprese marchigiane, basata sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2022, realizzata dalla Fondazione Aristide Merloni di Fabriano (Ancona) e dall'Università Politecnica della Marche di Ancona che verrà presentata nel pomeriggio a Palazzo Ciacchi a Pesaro, in collaborazione con Confindustria Pesaro Urbino.

Si conferma al primo posto, la Ariston Group di Fabriano, che ha superato i due miliardi di euro di vendite (2.378.800 di euro) registrando una crescita del 19,7%. Conad Adriatico si conferma in seconda posizione con un +7,5% di vendite rispetto al 2021, complessivamente 1.204.123 euro. Al terzo posto stabile la Tod's con 1.006.979 euro di vendite, 13,9%. Scambi di posizioni subito fuori dal podio: la Profilglass, con 989.653 euro di vendite (+24,3%), si piazza in quarta posizione e supera Magazzini Gabrielli che registra una crescita di vendite pari a +9,2%, 888.604 euro di vendite, scende in quinta posizione.

La Acraf Spa sale in sesta posizione: 856.619 euro di vendite (+24,2%); scende in settima posizione la Biesse 822.425 euro di vendite (+10,8%). Chiudono la top ten della classifica: all'ottavo posto (+1) Fileni Alimentari Spa 609.164 euro di vendite, (+19,3%); al nono (+1) Goldengas Spa 595.434 euro di vendite (+31,7%); al decimo Elica, in discesa di due posizioni, 548.574 euro di vendite (+1,3%).

Le prime 10 imprese della Classifica 2022 superano tutte i 500 milioni di euro di vendite mentre salgono a 70 le società con oltre 100 milioni di euro di vendite (erano 57 nel 2021).

Infine, stabili a otto per le Marche le aziende quotate in Borsa a Milano. Al mercato principale, cinque: Tod'S, Biesse, Elica, Ariston Group e Civitanavi Systems, l'ultima approdata a Piazza Affari il 17 febbraio 2022; quelle quotate all'Euronext Growth Milan rimangono tre: Clabo, Gel e Websolute.



