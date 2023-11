Azienda maceratese gestiva società estera, 96 milioni elusione

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata hanno scoperto una consistente evasione fiscale posta in essere da una società di capitali operante nel distretto calzaturiero, nell'ambito di un'operazione Conclusa, dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria a tutela dello stesso distretto pelli, cuoio e calzature e a salvaguardia del made in Italy.

Anche grazie ad analisi e approfondimenti informatici, è stata individuare la società di capitali in questione che detiene partecipazioni societarie in un Paese avente una fiscalità più agevolata rispetto a quella nazionale; e quindi, secondo gli investigatori, ad alto rischio per possibili fenomeni di elusione con politiche di trasferimenti dei prezzi e occultamento di stabili organizzazioni all'estero. L'accesso, i riscontri contabili e i controlli incrociati eseguiti dalle Fiamme Gialle presso i fornitori della società estera, con sede formalmente dichiarata in un Paese extra-Ue, hanno consentito di riqualificarla come una stabile organizzazione (occulta) della società italiana; circostanza che ha portato ad attribuire a quest'ultima, i risultati economici della società estera negli ultimi anni, per oltre 97,6 milioni di euro.

Dalle indagini eseguite, i militari del Nucleo di Macerata ritengono che la gestione commerciale, amministrativa e finanziaria della società estera fosse, in realtà, condotta direttamente dal board amministrativo della società italiana, sua controllante, con riduzione dell'amministratore formale della società estera a mero esecutore materiale delle disposizioni impartite dall'Italia.



