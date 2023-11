Sit-in a Senigallia, Reparto Mobile senza funzione dirigenziale

"Una mancata funzione dirigenziale mette a serio rischio la sicurezza, i diritti dei poliziotti e dei cittadini". Sit-in e volantinaggio stamattina all'ingresso XIV Reparto Mobile a Senigallia promosso dal Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) provinciale di Ancona.

L'iniziativa al fine di "rivendicare il rispetto dei ruoli e delle funzioni degli operatori del XIV Reparto Mobile, l'impiego, in sicurezza, delle squadre per i servizi di ordine pubblico".

Il sindacato dice "no alla mancanza della funzione dirigenziale che lascia il XIV Reparto Mobile privo di una chiara politica gestionale a tutela del personale che vi opera"; "no a squadre depotenziate in ordine pubblico"; no anche al "mancato recupero psico-fisico. "Gli orari applicati tra un impiego e l'altro - scrive - stanno andando oltre quel limite di sicurezza che il Siulp non può tollerare, soprattutto se coinvolge il recupero psico-fisico degli operatori che svolgono delicati compiti di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale come quelli dei Reparti Mobili".

Il Siulp esprime "contrarietà ad una gestione che lede la dignità dei poliziotti, mettendone in pericolo l'incolumità, senza nulla aggiungere alle garanzie costituzionali di ogni cittadino. In un Paese in cui le prevaricazioni e le violenze a carico delle forze di Polizia sono all'ordine del giorno il problema non è quello di coprire i servizi ma quello di mettere nelle migliori condizioni lavorative i poliziotti ma anche i cittadini nell'esercizio dei loro diritti. L'espletamento di un'idonea funzione dirigenziale che si interfacci costantemente con il Ministero per un'ottimale gestione del lavoro deve rappresentare la base di partenza nei delicati servizi di ordine pubblico". "Le aggressioni alle Forze di Polizia, in Italia una ogni tre ore, o, più in generale alle helping profession - sottolinea il Siulp di Ancona - e dei servizi pubblici essenziali, sono la dimostrazione che nessuna sottovalutazione può essere tollerata".



