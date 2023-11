Export distretti Marche in 6 mesi +7,2%, circa 2,5 miliardi euro

Nei primi sei mesi del 2023 l'export dei distretti marchigiani è stato di circa 2,5 miliardi di euro, +7,2% (+167 milioni di euro) rispetto al primo semestre 2022, un risultato migliore rispetto alla media dei distretti italiani (+2,3%). Per l'export distrettuale marchigiano è il decimo trimestre di aumento consecutivo. I dati sono contenuti nell'analisi periodica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Sono sei su nove i distretti marchigiani in crescita.

Segni positivi per le Calzature di Fermo, primo distretto per export della regione, con 847 milioni di euro di export nel primo semestre 2023 (+9,3%; +72 milioni di euro); Abbigliamento +19,8%; Pelletteria di Tolentino +21,3%; Jeans valley del Montefeltro +24,1%; Strumenti musicali di Castelfidardo +15%; Macchine utensili e per il legno di Pesaro, 318 milioni di euro di export, +11,8%.

Segno negativo, invece, per le Cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano, con un totale export di 510 milioni di euro nel primo semestre 2023 (secondo distretto marchigiano per vendite all'estero), -2,5% tendenziale; le Cucine di Pesaro hanno registrato 174 milioni di euro di export, -3,7%; il Cartario di Fabriano -3,2%. Cresce l'export verso Francia (prima destinazione commerciale, +56 milioni di euro), Taiwan (+15 milioni di euro, legato alle Calzature di Fermo), Russia (+13 milioni di euro, +20,3%), Giappone e Turchia (entrambi, +12 milioni di euro), Hong Kong e India. Negativo l'export verso gli Stati Uniti (terzo mercato, -32 milioni di euro, -14,4%), la Cina (quarto mercato, -17 milioni, -15,5%) e il Brasile (-10 milioni).

"In un contesto geopolitico di incertezza, export, innovazione e sostenibilità si confermano pilastri per la crescita delle nostre aziende", commenta Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo.

"Nell'ambito dei finanziamenti S-Loan ad oggi - ricorda - abbiamo erogato alle imprese marchigiane oltre 230 milioni di euro".



