Rapina una giovane minacciandola con un coltello, denunciato

Sotto la minaccia di un coltellino, si fa consegnare da una giovane il denaro e i prodotti appena acquistati in un negozio di via Torresi ad Ancona. E' accaduto ieri sera. La polizia è intervenuta su segnalazione della vittima rapinata dopo essersi recata in un esercizio commerciale e mentre rientrava a casa.

Due soggetti di età compresa tra i 20 ed i 30 anni le si erano avvicinati e uno dei due l'aveva minacciata con l'arma da taglio, facendosi consegnare soldi e spesa. Apprese le descrizioni dell'autore della rapina, gli agenti hanno perlustrato la zona e, dopo qualche ora, hanno rintracciato i due, già noti alle forze dell'ordine, in piazza Ugo Bassi. Sono stati identificati e condotti in Questura. Si tratta di due giovani italiani, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Rinvenuto il coltellino utilizzato per minacciare la giovane e, ad uno dei due, è stato notificato l'avviso orale emesso dal Questore di Ancona nell'ottobre scorso. Il responsabile è stato denunciato per rapina e per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Nei suoi confronti, il Questore ha emesso un avviso orale: dovrà immediatamente cambiare condotta di vita, pena l'applicazione di una misura più grave.



