La 63^ Coppa Teodori nel Campionato Italiano Supersalita

La proposta della Commissione Velocità Montagna Acisport di avviare un nuovo campionato nazionale della montagna di eccellenza è stata accettata dalla Giunta Sportiva. Nel 2024 saranno sette gli eventi che sono stati inseriti nel progetto "Campionato Italiano Supersalita".

Le gare sono distribuite geograficamente sul territorio nazionale: dalla Lombardia (Valcamonica) al Trentino (Trento-Bondone), al centro Italia con la reatina Coppa Carotti, il Trofeo Fagioli e la Coppa Teodori, fino alla pugliese Selva di Fasano e la siciliana Monte Erice.

L'inserimento della Coppa Paolino Teodori premia una delle gare più datate del panorama nazionale e lo staff organizzativo dell'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e il suo Gruppo Sportivo, che assicurano da diverse stagioni in alternanza con Trento gli appuntamenti europei della montagna.

"Fin dalle prime notizie che sono circolate sul progetto Supersalita, eravamo consapevoli di poter sperare in questo riconoscimento federale, grazie al livello d'eccellenza organizzativo che abbiamo saputo raggiungere in un intenso ventennio tutto in crescendo. Sarà importante sottolineare come l'ampia copertura mediatica che Acisport sta preparando per questa serie sarà fondamentale", afferm ail presidente del Gruppo Sportivo dell'AC ascolano, Giovanni Cuccioloni "Dopo il gran successo che hanno già avuto nelle ultime stagioni le dirette del CIVM - aggiunge - ci sarà un ulteriore step migliorativo prezioso per la promozione del territorio. Assieme al d.s. del Gruppo Sportivo Pierluigi Terrani siamo stati lo scorso weekend a Braga in Portogallo per le annuali premiazioni FIA del Campionato e della Coppa europea, che vedono coinvolti tutti gli organizzatori. Sono stati anche analizzati assieme alla Commissione Salita FIA le problematiche tecniche e sportive della disciplina." "C'è grande soddisfazione, è indubbiamente un premio da dedicare al grande lavoro profuso in questi anni ed è un'ulteriore opportunità per la promozione del motorsport e del territorio piceno, con la nostra Coppa Teodori che raggiungerà nel 2024 la 63^ edizione", afferma il direttore dell'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo Stefano Vitellozzi.



