Assunzioni all'Ast di Ancona per Pronto soccorso e Pediatria

"Assunzioni nell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona: in arrivo medici per i Pronto soccorso, Ginecologia e Ostetricia, Radiologia, Neurologia, Pediatria". Lo fa sapere la Ast. Sono stati, infatti, pubblicati all'albo pretorio dell'Ast di Ancona gli atti per l'assunzione di molteplici figure mediche che andranno a potenziare gli organici di diversi reparti dell'Ast Ancona. Il reclutamento del personale, con diverse tipologie di contratto, riguarda in particolare le aree della Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, ma anche la Ginecologia e l'Ostetricia, la Pediatria, la Neurologia e la Radiologia".

"Sono stati approvati gli atti relativi al conferimento di incarichi di collaborazione per n. 2 medici che andranno a prestare servizio al Pronto Soccorso di Fabriano, - elenca la Ast - n. 1 medico per il Pronto Soccorso del "Carlo Urbani" di Jesi e n. 3 medici per il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia". "Approvata inoltre l'assunzione a tempo indeterminato per una ostetrica e l'assunzione a tempo indeterminato per un dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia a Jesi, in base al cosiddetto Decreto Calabria".

"Sarà rafforzata l'unità operativa di Radiologia con l'ingresso in servizio di n.2 dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica, così come sarà rafforzata la Neurologia di Senigallia con l'assunzione di una dottoressa. Potenziate, infine, le Pediatrie di Senigallia e di Fabriano, con l'assunzione di un dirigente medico per le due sedi ospedaliere e con il contemporaneo conferimento incarico di collaborazione a un medico specializzando".

"Si tratta - afferma l'assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini - di assunzioni importanti per implementare le attività ospedaliere in tutta l'AST Ancona. Le figure reclutate andranno a potenziare in particolare alcuni settori di importanza strategica per il territorio".



