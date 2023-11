Terremotati Ancona, 'senza contributo a un anno da sisma'

"Dopo un anno ci troviamo nella stessa situazione in cui eravamo la mattina dopo il terremoto: non abbiamo ancora ricevuto un contributo per l'autonoma sistemazione (Cas, ndr) sebbene abbiamo fatto domanda; e non è stato stanziato nessun fondo per la ricostruzione". Chiara Ianovitz è una delle circa 750 persone che hanno subito danni nelle Marche dopo le forti scosse (5.5 e 5.2) registrate davanti alla costa marchigiana il 9 novembre 2022 che causarono danni e sfollati in particolare nelle province di Ancona e Pesaro Urbino. Oggi la questione è stata posta in Consiglio regionale da un'interrogazione del Gruppo Pd, primo firmatario Antonio Mastrovincenzo. Sulle tribune una delegazione del Comitato 707, formato da persone danneggiate da quel terremoto.

Ad Ancona il sisma ha lesionato oltre 63 edifici coinvolgendo 750 persone tra cui 131 ancora fuori casa. "Le nostre case sono al macero e i danni in questo anno sono sicuramente peggiorati.

Chiediamo che ci vengano dati dei fondi per ricostruirle", afferma Chiara a margine della seduta: "alcune persone sono in affitto, altri vivono con familiari o amici, in albergo, ognuno ha cercato di arrabattarsi". "A un anno dal terremoto, non si è mosso nulla - ha attaccato in aula Mastrovincenzo - Ancora le famiglie devono ricevere il Cas, è una vergona. Vi vantate della filiera di governo ma non avete mosso un dito per attivarvi.

Stanziare 4 milioni per la ricostruzione è offensivo, sono briciole. Le famiglie non possono essere trattate in questa maniera". L'esponente dem ha annunciato che verrà presentata sulla vicenda una interrogazione parlamentare per tramite del deputato Augusto Curti.

Nella risposta all'interrogazione l'assessore regionale Goffredo Brandoni ha ricordato tutti i passaggi amministrativi.

Dopo i "4.860 milioni di euro" messi a disposizione con delibera del Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2023, per gli "ulteriori fabbisogni nel secondo piano di interventi", la Regione ha presentato al Dipartimento di Protezione civile "un elenco di 147 interventi su edifici di proprietà dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, e delle province di Ancona e Pesaro Urbino, per circa 62 milioni di euro".



