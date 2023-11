Thomas J. Ciampa da Warner Bros al Gruppo Rainbow

Thomas J. Ciampa assume il ruolo di chief operating officer del gruppo Rainbow, entrando a far parte del colosso indipendente dell'entertainment Made in Italy - animazione (le Winx il primo grande successo globale), fumetti, film live action - che raggiunge gli schermi di tutto il mondo con uno straordinario portafoglio di titoli e licenze grazie ai propri studi Rainbow (Winx), Rainbow Cgi, Bardel Entertainment Canada e Colorado Film. Il manager italoamericano cresciuto in casa Warner Bros vanta una carriera di 25 anni all'interno della major dove ha ricoperto ruoli chiave per il mercato italiano e internazionale, fino a ricoprire la carica di presidente WarnerMedia Italia, Spagna, Portogallo. Nel suo nuovo incarico, informa una nota, Ciampa avrà un ruolo chiave nello sviluppo strategico del portfolio del Gruppo Rainbow, contribuendo a ideare nuove strategie di sviluppo e investimento.

"Thomas è un grande professionista che conosco e stimo da tanti anni - commenta Iginio Straffi, fondatore, presidente e ceo del Gruppo Rainbow -. Avrà il compito di occuparsi dello sviluppo di tutte le divisioni del gruppo con particolare attenzione ai progetti internazionali e alle coproduzioni".

Ciampa si dice "entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Rainbow e di lavorare con Iginio Straffi, straordinario rappresentante del Made in Italy nel mondo, un vero orgoglio nazionale". Il Gruppo Rainbow vanta quasi trent'anni di successi nel settore dell'intrattenimento, e partendo dalla produzione di contenuti animati per bambini è arrivato a coprire tutte le fasce di target e segmenti di mercato. Un gruppo indipendente attivo nella creazione, distribuzione, concessione di licenze e merchandising di marchi di proprietà e di terze parti per l'industria dell'animazione e del live-action. Il Gruppo si è affermato come uno degli studi leader in Europa e tra i primi 150 licensor a livello globale.



